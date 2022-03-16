ЖКХ
Каменск нашел еще 12 млн на ремонт дорог
Каменск нашел еще 12 млн на ремонт дорог
18 марта депутаты городской думы соберутся на внеочередное заседание, чтобы внести изменения в городской бюджет на текущий год.
Проект бюджета, который депутаты рассматривали на двух рабочих заседаниях, наконец, получил «добро» от Минфина Ростовской области.
Деньги добавили:
- на продолжение строительства детского сада на 120 мест в мкр. 60 лет Октября (54 млн руб.);
- на проживание и питание граждан, прибывших с территории Украины (2,4 млн руб.);
- на ремонт и содержание дорог (12 млн руб.);
- на переселение граждан из аварийного жилья (5 млн руб.);
- на генплан места для погребения (200 тыс. руб);
- на охрану водовода в мкр. Лиховском (294,4 тыс. руб.);
- проведение техэкспертизы на водовод в мкр. Лиховском (13.8 млн руб.);
- дизайн-проект на парк Победы (580 руб.);
- на исполнение исполнительных листов, которые выставлены департаменту ЖКХ по решению суда (739,5 тыс. руб.).
В итоге параметры местного бюджета составят:
— доходы (2 млн 763 тыс. 193,3 руб.),
— расходы (2 млн 830 тыс. 029,0 руб.),
— дефицит (66 тыс. 834,7 руб.).
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