18 марта депутаты городской думы соберутся на внеочередное заседание, чтобы внести изменения в городской бюджет на текущий год.

Проект бюджета, который депутаты рассматривали на двух рабочих заседаниях, наконец, получил «добро» от Минфина Ростовской области.

Деньги добавили:

на продолжение строительства детского сада на 120 мест в мкр. 60 лет Октября (54 млн руб.);

на проживание и питание граждан, прибывших с территории Украины (2,4 млн руб.);

на ремонт и содержание дорог (12 млн руб.);

на переселение граждан из аварийного жилья (5 млн руб.);

на генплан места для погребения (200 тыс. руб);

на охрану водовода в мкр. Лиховском (294,4 тыс. руб.);

проведение техэкспертизы на водовод в мкр. Лиховском (13.8 млн руб.);

дизайн-проект на парк Победы (580 руб.);

на исполнение исполнительных листов, которые выставлены департаменту ЖКХ по решению суда (739,5 тыс. руб.).

В итоге параметры местного бюджета составят:

— доходы (2 млн 763 тыс. 193,3 руб.),

— расходы (2 млн 830 тыс. 029,0 руб.),

— дефицит (66 тыс. 834,7 руб.).

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