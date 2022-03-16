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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменск нашел еще 12 млн на ремонт дорог

Каменск нашел еще 12 млн на ремонт дорог

ЖКХ

Каменск нашел еще 12 млн на ремонт дорог

Каменск нашел еще 12 млн на ремонт дорог

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18 марта депутаты городской думы соберутся на внеочередное заседание, чтобы внести изменения в городской бюджет на текущий год.

Проект бюджета, который депутаты рассматривали на двух рабочих заседаниях, наконец, получил «добро» от Минфина Ростовской области.

Деньги добавили:

  • на продолжение строительства детского сада на 120 мест в мкр. 60 лет Октября (54 млн руб.); 
  • на проживание и питание граждан, прибывших с территории Украины (2,4 млн руб.); 
  • на ремонт и содержание дорог (12 млн руб.); 
  • на переселение граждан из аварийного жилья (5 млн руб.); 
  • на генплан места для погребения (200 тыс. руб); 
  • на охрану водовода в мкр. Лиховском (294,4 тыс. руб.);
  • проведение техэкспертизы на водовод в мкр. Лиховском (13.8 млн руб.); 
  • дизайн-проект на парк Победы (580 руб.); 
  • на исполнение исполнительных листов, которые выставлены департаменту ЖКХ по решению суда (739,5 тыс. руб.).

В итоге параметры местного бюджета составят: 

— доходы (2 млн 763 тыс. 193,3 руб.), 

— расходы (2 млн 830 тыс. 029,0 руб.), 

— дефицит (66 тыс. 834,7 руб.).

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