Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 16 марта 2022 года.

День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел Российской Федерации. Сотрудники и ветераны внутренних дел России, те, кто по долгу службы ведет борьбу с экономической преступностью, отмечают 16 марта свой профессиональный праздник — День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел Российской Федерации.

Предшественником этой службы в советское время был знаменитый Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией (ОБХСС), созданный 16 марта 1937 года приказом НКВД № 0018 в составе Главного управления милиции Народного комиссариата внутренних дел СССР.

Евтропиев день. Дата по старому стилю: 3 марта. В этот день отмечается память мученика Евтропия Амасийского, жившего в 3-4 веках в Малой Азии и погибшего за веру от рук язычников.

В народе имя святого зарифмовали в поговорку: «Евтропий путь торопит да снег топит». В этот день нужно было обойти поле крест-накрест — привлечь внимание солнца, упросить его растопить снег. Однако солнце могло быть не только милостивым, но и грозным, поэтому нужно было знать, как себя с ним вести. О солнце сложено множество присказок.

Люди, например, говорили: «Когда солнце закатилось, не бросай сор на улицу — пробросаешься»; «По закате солнца хлеба и денег в долг не дают». Судили по солнцу и о погоде: солнце садится в облако — следующий день будет ненастным.

Главным же событием Евтропиева дня было пробуждение медведя. Считалось, что именно в это время хозяин леса выходит из берлоги.

Знаменательные даты и события

1831 Увидел свет роман Гюго «Собор Парижской Богоматери»

1870 В России пущена первая мартеновская печь

1915 Полиция Петрограда закрыла знаменитый арт-клуб «Бродячая собака»

1926 Запущена первая в мире ракета на жидком топливе

2014 День референдума в Крыму

Персоны

1797 — 1878

Уильям Бантинг

английский изобретатель низкоуглеводной диеты

1803 — 1847

Николай Языков

русский поэт

1839 — 1907

Сюлли Прюдом

французский поэт и эссеист, Нобелевский лауреат

1847 — 1923

Александр Лодыгин

русский электротехник, создатель лампы накаливания

1859 — 1906

Александр Попов

русский физик и электротехник, один из изобретателей радио

1882 — 1942

Яков Перельман

советский ученый, популяризатор физики, математики и астрономии

1884 — 1942

Александр Беляев

русский и советский писатель-фантаст

1885 — 1919

Яков Свердлов

советский политический деятель, революционер

1914 — 1955

Николя де Сталь

французский живописец российского происхождения

1927 — 1967

Владимир Комаров

советский военный летчик, инженер-испытатель, летчик-космонавт СССР

1929 — 1992

Петр Щербаков

советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР

1935 — 2019

Сергей Юрский

советский и российский актер, режиссер, сценарист, Народный артист РСФСР

1941 — 2018

Бернардо Бертолуччи

итальянский кинорежиссер, драматург, поэт