общество
Какой сегодня день: даты и события 16 марта
Какой сегодня день: даты и события 16 марта
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 16 марта 2022 года.
День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел Российской Федерации. Сотрудники и ветераны внутренних дел России, те, кто по долгу службы ведет борьбу с экономической преступностью, отмечают 16 марта свой профессиональный праздник — День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел Российской Федерации.
Предшественником этой службы в советское время был знаменитый Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией (ОБХСС), созданный 16 марта 1937 года приказом НКВД № 0018 в составе Главного управления милиции Народного комиссариата внутренних дел СССР.
Евтропиев день. Дата по старому стилю: 3 марта. В этот день отмечается память мученика Евтропия Амасийского, жившего в 3-4 веках в Малой Азии и погибшего за веру от рук язычников.
В народе имя святого зарифмовали в поговорку: «Евтропий путь торопит да снег топит». В этот день нужно было обойти поле крест-накрест — привлечь внимание солнца, упросить его растопить снег. Однако солнце могло быть не только милостивым, но и грозным, поэтому нужно было знать, как себя с ним вести. О солнце сложено множество присказок.
Люди, например, говорили: «Когда солнце закатилось, не бросай сор на улицу — пробросаешься»; «По закате солнца хлеба и денег в долг не дают». Судили по солнцу и о погоде: солнце садится в облако — следующий день будет ненастным.
Главным же событием Евтропиева дня было пробуждение медведя. Считалось, что именно в это время хозяин леса выходит из берлоги.
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