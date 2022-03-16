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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

«Ашан», «Леруа Мерлен» и «Декатлон» продолжают работать

«Ашан», «Леруа Мерлен» и «Декатлон» продолжают работать

общество

«Ашан», «Леруа Мерлен» и «Декатлон» продолжают работать

«Ашан», «Леруа Мерлен» и «Декатлон» продолжают работать

Опубликовано

Французские фирмы сохраняют свой бизнес в России.

Правительство Франции не давало рекомендаций этим компаниям покинуть рынок, пишет портал объясняем.рф, ссылаясь на главу Союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безье. Следовательно «Ашан», «Данон», «Леруа Мерлен», «Декатлон» продолжат оставаться в стране.

В общей сложности во французских компаниях в России работают около 160 тысяч человек.

«Они должны питаться, получать зарплату. Наша ответственность как работодателя — платить зарплату, что сейчас очень сложно из-за введения санкций по системе SWIFT… Наша ответственность как работодателя — поддержать наших сотрудников», — подчеркнул Ру де Безье.

Ссылка на источник: https://xn--90aivcdt6dxbc.xn--p1ai/

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