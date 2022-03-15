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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В России заблокировано около 20 популярных сервисов VPN

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общество

В России заблокировано около 20 популярных сервисов VPN

В России заблокировано около 20 популярных сервисов VPN

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Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что «Роскомнадзор» продолжит работу по блокировке VPN-сервисов на территории России.

Как отметил во вторник депутат на странице канала «Дума ТВ» в социальной сети «ВКонтакте», в настоящее время российские пользователи Instagram «так или иначе используют VPN» — систему обхода маршрутизации в интернете. «Мне задают вопрос, что будет с VPN. «Роскомнадзор» эту работу ведет — VPN ежедневно блокируется. Это не такая простая задача, но она выполняется», — подчеркнул Хинштейн.

Он напомнил, что в настоящее время около 20 популярных в РФ VPN-сервисов уже заблокированы. «Они будут блокироваться и дальше», — заверил парламентарий.

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