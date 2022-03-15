Речь идет о картах, срок которых истекает с апреля 2022 года.

«Сбербанк работает над продлением срока действия дебетовых и кредитных банковских карт. В ближайшее время все клиенты Сбербанка получат подробную информацию о работе карт после истечения срока действия.

Все карты СберБанка, срок действия которых заканчивается в марте 2022 года, были заранее перевыпущены и доставлены для получения в офисы банка. Для карт, которые истекают в апреле и далее, мы планируем продлить срок действия, чтобы их можно было продолжать использовать как обычно без необходимости перевыпуска», — сообщается на сайте Сбербанка.