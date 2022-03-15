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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Сбербанк продлит срок действия дебетовых и кредитных карт

Житель Старой Станицы нашел мобильный телефон и воспользовался им как отмычкой

общество

Сбербанк продлит срок действия дебетовых и кредитных карт

Опубликовано

Речь идет о картах, срок которых истекает с апреля 2022 года.

«Сбербанк работает над продлением срока действия дебетовых и кредитных банковских карт. В ближайшее время все клиенты Сбербанка получат подробную информацию о работе карт после истечения срока действия. 

Все карты СберБанка, срок действия которых заканчивается в марте 2022 года, были заранее перевыпущены и доставлены для получения в офисы банка. Для карт, которые истекают в апреле и далее, мы планируем продлить срок действия, чтобы их можно было продолжать использовать как обычно без необходимости перевыпуска», — сообщается на сайте Сбербанка.

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