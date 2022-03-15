15 марта за сутки через пограничные пункты пропуска в нашу область прибыли свыше 10 тыс. граждан из ЛНР и ДНР, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

Отметим, количество граждан, пожелавших уехать из родных мест в Россию 14-15 марта, стало самым большим за последние две недели. Ранее за сутки пункты пропуска пересекали от 4500 до 6000 человек.