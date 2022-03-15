Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Поток прибывающих в Ростовскую область с Донбасса растет

Беженцы на ст. Лихой

общество

Поток прибывающих в Ростовскую область с Донбасса растет

Поток прибывающих в Ростовскую область с Донбасса растет

Опубликовано

15 марта за сутки через пограничные пункты пропуска в нашу область прибыли свыше 10 тыс. граждан из ЛНР и ДНР, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

Отметим, количество граждан, пожелавших уехать из родных мест в Россию 14-15 марта, стало самым большим за последние две недели. Ранее за сутки пункты пропуска пересекали от 4500 до 6000 человек. 

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:, ,

Другое в рубрике общество

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама
Реклама
Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 9 марта!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 9 марта!

Автор: 08.03.2022
Реклама
Реклама

Популярное

Житель Старой Станицы нашел мобильный телефон и воспользовался им как отмычкой

общество

Пять банков сделали свои карты Visa и Mastercard бессрочными￼

Каменчане скупили почти весь сахар в магазинах

общество

Каменчане скупили почти весь сахар в магазинах

Пользователям интернета рекомендовано скачать отечественные браузеры

общество

Яндекс оперативно заменил сервисы Apple Pay и Google Pay

Глава Заводского опроверг слухи о кишечной палочке

общество

Питьевая вода в Каменске-Шахтинском соответствует норме

закрыта понтонная переправа

транспорт

У каменских соседей появится переправа через Северский Донец

Реклама
Вверх