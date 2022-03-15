Строительный ритейлер Leroy Merlin, входящий во французскую группу Adeo, сообщил, что продолжит работать в России, сообщает “Коммерсант”.

«Несмотря ни на какие слухи, мы продолжаем работать и не планируем останавливать деятельность компании», — говорится в письме, подписанном заместителем гендиректора ООО «Леруа Мерлен Восток» Эриком Пуле и директором по взаимодействию с поставщиками Анной Гончаровой.

Ритейлер также заявляет о готовности к увеличению поставок и расширению ассортимента и предупреждает, что закупочные цены, возможно, будут меняться, но необоснованного повышения не будет.