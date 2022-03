Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 15 марта 2022 года.

Всемирный день прав потребителей. Ежегодно 15 марта международная общественность отмечает Всемирный день прав потребителей (World Consumer Rights Day), или Всемирный день защиты прав потребителей, проведение которого решением ООН приурочено к годовщине выступления американского президента Джона Ф. Кеннеди (John F Kennedy) в Конгрессе США в 1962 году.

Всемирный день социальной работы. Каждый год в третий вторник марта отмечается Всемирный день социальной работы (World Day of Social Work). Инициаторами и организаторами этого профессионального праздника, объединяющего представителей работы социальной направленности, в 1983 году выступили: Международная Федерация социальных работников (The International Federation of Social Workers, IFSW) и Международная Ассоциация школ социальной работы (The International Association of Schools of Social Work, IASSW).

Празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой «Державная». 15 марта по новому стилю православные чествуют икону Божией Матери, именуемую «Державная».

Пресвятая Богородица дважды явилась во сне крестьянке Евдокии Адриановой. В феврале 1917 года Евдокия услышала слова Богородицы: «Есть в селе Коломенском большая черная икона. Ее нужно взять — пусть молятся». А еще через несколько дней она видела белый храм и в нем восседавшую величественную Жену. Крестьянка решила разыскать увиденную во сне церковь. 2 марта (15 марта по новому стилю) в селе Коломенском близ Москвы она узнала в храме Вознесения Господня ту самую, приснившуюся ей, церковь.

Федот Ветронос. Дата по старому стилю: 2 марта. В этот день отмечается память священномученика Феодота, епископа Киринейского, жившего в 4 веке.

На Руси святого Феодота (Федота) прозвали Ветроносом, поскольку в его праздник нередки были сильные ветры. В народе сложили множество поговорок по этому поводу: «Федот Ветронос — везде сует свой нос»; «Федот серчает, да к полудню обмякает, видать, и его солнце припекает»; «Евдокия Федота не спросила, весну снарядила, а он то крышу сорвет, то поленницу разворотит, мужиков заботит».

Знаменательные даты и события

1917 Владимир Ленин отправил Инессе Арманд письмо с новостью о революции в России

1962 Состоялось выступление Джона Кеннеди, в годовщину которого ООН учредила «Всемирный день прав потребителей»

1990 Михаил Горбачев избран единственным в истории СССР президентом

2005 В Иерусалиме открыт новый Музей истории Холокоста Яд Вашем

Персоны

? — 44 до н.э.

Гай Юлий Цезарь

древнеримский государственный и политический деятель, полководец, писатель

1767 — 1845

Эндрю Джексон

7-й президент США (1829–1837), американский политический и государственный

1888 — 1938

Николай Бухарин

русский политический деятель

1891 — 1926

Дмитрий Фурманов

советский писатель, прозаик, автор романа «Чапаев»

1903 — 1998

Бенджамин Спок

американский врач-педиатр

1906 — 1975

Аристотель Онассис

греческий судовладелец, миллиардер

1924 — 2020

Юрий Бондарев

советский писатель и общественный деятель

1930 — 2019

Жорес Алферов

советский и российский физик, академик, Нобелевский лауреат

1935 — 1972

Леонид Енгибаров

советский артист цирка, клоун-мим

1937 — 2015

Валентин Распутин

советский и российский писатель, публицист и общественный деятель

р. 1974

Дмитрий Саутин

российский спортсмен (прыгун в воду), двукратный олимпийский чемпион