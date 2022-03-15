В Ростовской области организована помощь ЛНР и ДНР стройматериалами для восстановления разрушенной социальной инфраструктуры.

Как сообщает региональная пресс-служба 14 марта в правительстве РО прошла видеоконференция, на которой обсудили вопросы оказания помощи беженцам и жителям освобожденных районов Донбасса.

— Открыт специально оборудованный склад, на который поступило уже более 152 тонн груза, в т.ч. кирпич, цемент, шифер, древесина. Далее стройматериалы будут направляться в составе гуманитарных колонн МЧС на Донбасс, — заявил губернатор Голубев.