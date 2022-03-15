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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Из Ростова отправят стройматериалы на Донбасс

Из Ростова отправят стройматериалы на Донбасс

власть

Из Ростова отправят стройматериалы на Донбасс

Из Ростова отправят стройматериалы на Донбасс

Опубликовано

В Ростовской области организована помощь ЛНР и ДНР стройматериалами для восстановления разрушенной социальной инфраструктуры. 

Как сообщает региональная пресс-служба 14 марта в правительстве РО прошла видеоконференция, на которой обсудили вопросы оказания помощи беженцам и жителям освобожденных районов Донбасса.

— Открыт специально оборудованный склад, на который поступило уже более 152 тонн груза, в т.ч. кирпич, цемент, шифер, древесина. Далее стройматериалы будут направляться в составе гуманитарных колонн МЧС на Донбасс, — заявил губернатор Голубев.

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