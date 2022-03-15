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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Билайн устранил сбой, из-за которого некорректно работал интернет 

Билайн устранил сбой, из-за которого некорректно работал интернет 

общество

Билайн устранил сбой, из-за которого некорректно работал интернет 

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«Вследствие технического сбоя у некоторых абонентов могла наблюдаться некорректная работа интернет-соединения. В настоящее время неполадки устранены, сеть работает в штатном режиме», — сообщили ТАСС в пресс-службе «Билайна». Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, зафиксировал вечером 15 марта 482 жалобы на работу сотового оператора. О проблемах сообщали пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани и других городов России.

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