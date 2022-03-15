Сотрудники миссии отправились домой, а их служебные авто остались в Донской столице.

Сотрудник ИА «ДОН 24» запечатлел на свой фотоаппарат вереницу автомобилей сотрудников ОБСЕ. Кортеж из машин находится на стоянке главного автовокзала Ростова-на-Дону. После эвакуации с Донбасса наблюдатели покинули РФ, а автомобили остались.

Эти автомобили за несколько лет пребывания миссии в Каменске стали для нашего города привычными. Напомним, 12 октября прошлого года сотрудники миссии ОБСЕ, чья штаб-квартира находилась в Каменске, в пер. Крупской, вывезли свои служебные автомобили из города. Следом уехали и сами наблюдатели. Действие очередного мандата миссии, которая базировалась в Каменске, закончилось 30 сентября 2021 г.