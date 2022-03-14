Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Яндекс оперативно заменил сервисы Apple Pay и Google Pay

Пользователям интернета рекомендовано скачать отечественные браузеры

общество

Яндекс оперативно заменил сервисы Apple Pay и Google Pay

Опубликовано

Вместо отключенных систем оплаты Apple Pay и Google Pay любой владелец смартфона теперь может воспользоваться системой Яндекс Pay.

В марте 2021 года Яндекс объявил о запуске собственного сервиса безналичной оплаты. При помощи этого сервиса можно оплатить любую интернет-покупку или услугу с любого смартфона. 

Успешно также работает отечественный сервис SberPay, за последние полгода количество офлайн-транзакций, проведенных с помощью SberPay, выросло на 77%, сообщает “Российская газета”.Напомним, 6 марта в связи с событиями на Украине зарубежные компании Apple и Google объявили о прекращении сотрудничества платежных систем Apple Pay и Google Pay с Россией.  Apple также прекратила поставку в Россию электронной техники и приостановила работу всех сервисов, в том числе Apple Pay.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:, ,

Другое в рубрике общество

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама
Реклама
Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 9 марта!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 9 марта!

Автор: 08.03.2022
Реклама
Реклама

Популярное

Житель Старой Станицы нашел мобильный телефон и воспользовался им как отмычкой

общество

Пять банков сделали свои карты Visa и Mastercard бессрочными￼

Каменчане скупили почти весь сахар в магазинах

общество

Каменчане скупили почти весь сахар в магазинах

В России анонсированы выплаты на детей от 8 до 16 лет

общество

В России анонсированы выплаты на детей от 8 до 16 лет

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 9 марта!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 9 марта!

Глава Заводского опроверг слухи о кишечной палочке

общество

Питьевая вода в Каменске-Шахтинском соответствует норме

Реклама
Вверх