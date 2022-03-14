Вместо отключенных систем оплаты Apple Pay и Google Pay любой владелец смартфона теперь может воспользоваться системой Яндекс Pay.

В марте 2021 года Яндекс объявил о запуске собственного сервиса безналичной оплаты. При помощи этого сервиса можно оплатить любую интернет-покупку или услугу с любого смартфона.

Успешно также работает отечественный сервис SberPay, за последние полгода количество офлайн-транзакций, проведенных с помощью SberPay, выросло на 77%, сообщает “Российская газета”.Напомним, 6 марта в связи с событиями на Украине зарубежные компании Apple и Google объявили о прекращении сотрудничества платежных систем Apple Pay и Google Pay с Россией. Apple также прекратила поставку в Россию электронной техники и приостановила работу всех сервисов, в том числе Apple Pay.