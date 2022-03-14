После огромного количества жалоб пользователей на работу Wildberries компания сообщила, что устраняет ошибки, возникшие в работе сервиса. Об этом со ссылкой на пресс-службу ритейлера сообщили РИА Новости.

Утром 14 марта пользователи интернет-магазина Wildberries стали массово жаловаться на сбой в работе сервиса, причем как на стационарный, так и на мобильное приложение. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. В 9.41 было зарегистрировано 8929 жалоб. Как сообщили в пресс-службе компании РИА Новости, «в настоящий момент отмечаются ошибки в работе сервисов Wildberries, ведутся работы по их устранению».