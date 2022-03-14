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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Wildberries устраняет причину глобального сбоя в работе сервиса

В работе интернет-магазина Wildberries произошел серьезный сбой

общество

Wildberries устраняет причину глобального сбоя в работе сервиса

Опубликовано

После огромного количества жалоб пользователей на работу Wildberries компания сообщила, что устраняет ошибки, возникшие в работе сервиса. Об этом со ссылкой на пресс-службу ритейлера сообщили РИА Новости.

Утром 14 марта пользователи интернет-магазина Wildberries стали массово жаловаться на сбой в работе сервиса, причем как на стационарный, так и на мобильное приложение. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. В 9.41 было зарегистрировано 8929 жалоб. Как сообщили в пресс-службе компании РИА Новости, «в настоящий момент отмечаются ошибки в работе сервисов Wildberries, ведутся работы по их устранению».

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