14 марта в редакцию «ПИКа» посыпались вопросы от каменчан, которые касались работы торгового портала Wildberries.

В числе основных жалоб: обнуление доставок в личных кабинетах интернет-магазина, причем из поля зрения исчезли уже оплаченные товары, обнуление в пунктах «покупки», «отложенные», скидочных процентов, невозможность отвязать платежную карту (многие кинулись срочно снимать с карт средства).

На 10.30 понедельника официальных комментариев со стороны маркетплейса не поступало. Как сообщает lenta.ru, о неполадках пользователи стали массово сообщать на интернет-сервис Downdetector, который отслеживает проблемы с доступом к интернет-ресурсам. Согласно данным Downdetector, сбой случился примерно в 7 часов утра 14 марта. Число жалоб продолжает расти в геометрической прогрессии. При этом 49% пользователей сообщают только о неполадках в работе приложения, 40% отметили проблемы с отслеживанием заказа, 11% — с загрузкой веб-сайта.

Сбой затронул не только жителей российских городов, но и Белоруссии.

Wildberries является одним из самых крупных фэшн-ретейлеров России. Помимо России, Wildberries обслуживает покупателей США, Франции, Италии, Испании, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении, Польше, Словакии, а также Германии, Израиля, Молдавии и Турции.