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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Поисковик «Яндекс» пропал из настроек браузера Mozilla Firefox￼

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общество

Поисковик «Яндекс» пропал из настроек браузера Mozilla Firefox￼

Опубликовано

Разработчик браузера Mozilla Firefox убрал поисковик «Яндекс» из навигационного бара.

Из навигационного бара Mozilla Firefox пропал поисковик «Яндекс», сообщил в Telegram российский программист, бывший топ-менеджер «Яндекса» Григорий Бакунов.

«Firefox только что убрал поиск в «Яндексе» из навигационного бара. Поиск по умолчанию заменен на Google, «Яндекс» убран даже из окошка выбора поиска в настройках», — написал программист.

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