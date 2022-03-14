Разработчик браузера Mozilla Firefox убрал поисковик «Яндекс» из навигационного бара.

Из навигационного бара Mozilla Firefox пропал поисковик «Яндекс», сообщил в Telegram российский программист, бывший топ-менеджер «Яндекса» Григорий Бакунов.

«Firefox только что убрал поиск в «Яндексе» из навигационного бара. Поиск по умолчанию заменен на Google, «Яндекс» убран даже из окошка выбора поиска в настройках», — написал программист.