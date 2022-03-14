В интервью «Дон-ТР» министр здравоохранения РО Юрий Кобзев сообщил, что никакого дефицита лекарств в регионе нет. Отсутствие некоторых препаратов связано с ажиотажным спросом дончан, но не санкциями.

По словам чиновника, еще с 2015 года в России реализуется программа по развитию фармацевтической промышленности, согласно которой доля жизненно необходимых препаратов, произведенных в нашей стране, должна быть увеличена. На данный момент этот показатель достиг 85%. В планах — 90%.

— Основные группы препаратов у нас уже перекрыты отечественным производством, — заверил Ю. Кобзев. — Более того, в случае отсутствия нужного препарата всегда можно найти аналог.

При этом Ю. Кобзев все-таки отмечает, что некоторые препараты могут пропасть из аптек. Но и это не проблема.

— Есть действующее вещество и есть препараты из него, их могут быть сотни, — комментирует Ю. Кобзев. — Например, панадола может и не будет, но парацетамол будет. Действующие вещества на рынке есть, а их крупнейшие мировые производители не входят в список недружественных к России стран.

Что касается препаратов, у которых нет отечественных аналогов, то, по словам чиновника, большинство зарубежных производителей лекарств уже сообщили российскому Минздраву, что приложат все усилия для исполнения своих контрактных обязательств.

Меж тем информацию о наличии лекарственных препаратов в донском регионе можно узнать, позвонив по мобильному телефону на номер «130», со стационарного телефона: 8-130 (с понедельника по пятницу с 8.00 до 19.00, в субботу и воскресенье — с 9.00 до 17.00), либо круглосуточно на сайте ref003.ru. Справочная служба сети социальных аптек: 200-03-03.