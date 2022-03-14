общество
Какой сегодня день: даты и события 14 марта
Какой сегодня день: даты и события 14 марта
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 14 марта 2022 года.
Международный день рек. 14 марта во многих странах отмечается Международный день рек (International Day for Rivers), ранее имевший название Международный день борьбы против плотин, за реки, воду и жизнь (International Day of Action Against Dams and for Rivers, Water and Life). Также он известен в мире и как Международный день действий против плотин, который появился в календаре экологических дат по инициативе американской общественной организации «Международная сеть рек».
Евдокия Свистунья, Авдотья Плющиха. Дата по старому стилю: 1 марта. Святая Евдокия Илиопольская, память которой отмечается в этот день, — раннехристианская мученица. В молодости она отличалась красотой и, будучи блудницей, заработала огромное состояние. В христианство Евдокию обратил монах Герман. После этого она отдала все свое состояние епископу Гелиопольскому, а сама приняла постриг в женском монастыре, где позже стала настоятельницей. Когда Евдокию увидел наместник Диоген, он был восхищен ее красотой и попытался овладеть ею. Несмотря на пытки, монахиня сохранила верность своему обету.
По старому стилю день Евдокии приходился на 1 марта — то есть на начало весны. Этот праздник на Руси праздновали весело и торжественно, а святая получила прозвище Весновка. На Евдокию женщины, девицы и дети залезали на крыши амбаров или просто на пригорки и пели: «Весна красна! Что ты нам принесла? Красное летичко!».
Знаменательные даты и события
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