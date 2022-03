Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 14 марта 2022 года.

Международный день рек. 14 марта во многих странах отмечается Международный день рек (International Day for Rivers), ранее имевший название Международный день борьбы против плотин, за реки, воду и жизнь (International Day of Action Against Dams and for Rivers, Water and Life). Также он известен в мире и как Международный день действий против плотин, который появился в календаре экологических дат по инициативе американской общественной организации «Международная сеть рек».

Евдокия Свистунья, Авдотья Плющиха. Дата по старому стилю: 1 марта. Святая Евдокия Илиопольская, память которой отмечается в этот день, — раннехристианская мученица. В молодости она отличалась красотой и, будучи блудницей, заработала огромное состояние. В христианство Евдокию обратил монах Герман. После этого она отдала все свое состояние епископу Гелиопольскому, а сама приняла постриг в женском монастыре, где позже стала настоятельницей. Когда Евдокию увидел наместник Диоген, он был восхищен ее красотой и попытался овладеть ею. Несмотря на пытки, монахиня сохранила верность своему обету.

По старому стилю день Евдокии приходился на 1 марта — то есть на начало весны. Этот праздник на Руси праздновали весело и торжественно, а святая получила прозвище Весновка. На Евдокию женщины, девицы и дети залезали на крыши амбаров или просто на пригорки и пели: «Весна красна! Что ты нам принесла? Красное летичко!».

Знаменательные даты и события

1794 Американец Эли Уитни получил патент на машину для очистки хлопкового волокна

1808 Доктор Галль представил книгу «Исследование нервной системы вообще и мозга в частности»

1900 США узаконили «золотой стандарт»

1956 День рождения видеомагнитофона – продемонстрирован первый в истории видеомагнитофон

2004 Главой Российской Федерации повторно избран Владимир Путин

Персоны

1804 — 1849

Иоганн Штраус (отец)

австрийский композитор, скрипач и дирижер

1818 — 1883

Карл Маркс

немецкий философ, экономист, социолог

1854 — 1932

Джордж Истмен

американский бизнесмен, изобретатель камеры Kodak

1854 — 1915

Пауль Эрлих

немецкий врач, бактериолог, основоположник химиотерапии, Нобелевский лауреат

1879 — 1955

Альберт Эйнштейн

немецкий физик, один из основателей современной физики, Нобелевский лауреат

1893 — 1970

Фриц Перлз

немецкий врач-психиатр, психотерапевт, основатель гештальттерапии

1917 — 1974

Николай Королев

советский спортсмен-боксер, заслуженный мастер спорта, тренер

1930 — 2013

Василий Песков

советский и российский писатель, журналист, путешественник и телеведущий

р. 1932

Наина Ельцина

российский общественный деятель, первая леди России (1991-1999)

1932 — 1994

Игорь Шаферан

советский поэт-песенник

р. 1933

Майкл Кейн

британский актер, писатель, двукратный лауреат премии «Оскар»

1937 — 2015

Валентин Распутин

советский и российский писатель, публицист и общественный деятель

р. 1958

Альбер II

правящий князь Монако (с 2005 года)