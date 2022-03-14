Опрос ВЦИОМ, проведенный 5 марта, показал, что в России с каждым годом становится все меньше людей, которые крепко спят по ночам.

Так, на плохой сон пожаловались 44% опрошенных. С 11 до 22% за последние два года увеличилось количество просыпающихся в плохом настроении.

Примечательно, что среди тех, кто жалуется на плохой сон по ночам, преобладают возрастные россияне от 60 лет — их насчитали 55%. Еще 50% респондентов крепко спят по ночам, однако в этой категории преобладает молодежь от 18 до 24 лет (67%). При этом доля ночных везунчиков за последние девять лет снизилась с 59% до 50%. Есть еще один любопытный показатель — за два пандемийных года доля просыпающихся в плохом настроении россиян выросла в два раза (с 11% до 22%). Любопытно, что чаще страдают недосыпом россиянки (53%), мужчин в этой категории оказалось всего 32%.

Остается добавить, что опрос ВЦИОМ проводился в режиме телефонного интервью. В нем принимали участие россияне от 18 лет. Ежедневно опрашивались 1600 респондентов.

Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.