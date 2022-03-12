Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 12 марта 2022 года.

Прокоп Перезимний, Дорогорушитель. Дата по старому стилю: 27 февраля.

В этот день вспоминают преподобного Прокопия Декаполита — исповедника, жившего в 8 веке.

На Прокопа, как правило, наступала настоящая весна, снег таял, зимние дороги переставали существовать. В народе говорили: «Прокоп Зимний дорогу прокопает, а Прокоп Перезимний порушит»; «Прокоп дорогу рушит, а сам в сугробе увяз»; «На Прокопия снег лежал-лежал, а потом в речку убежал». Поэтому, прежде чем выехать со двора, слушали дорогу: надежна ли. Также прислушивались к капели: если она была обильной, в долгий путь лучше было не отправляться.

Знаменательные даты и события

1365 Основан Венский университет

1832 В балете впервые использовано платье под названием «пачка»

1918 Москве возвращен статус столицы России

1940 Подписан договор о завершении советско-финской войны

1968 Маврикий получил независимость от Англии

Персоны

1737 — 1799

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русский художник-архитектор, теоретик архитектуры и педагог

1853 — 1928

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русская и советская актриса, народная артистка Республики

1863 — 1945

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русский естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель

1866 — 1925

Сунь Ятсен

китайский революционер-демократ

1881 — 1925

Аркадий Аверченко

русский писатель-сатирик

1889 — 1950

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русский танцовщик и хореограф

1917 — 1974

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советский спортсмен-боксер, заслуженный мастер спорта, тренер

1920 — 1955

Чарли Паркер

американский джазовый саксофонист и композитор

1935 — 2018

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советский и российский актер, режиссер, педагог, народный артист СССР

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1937 — 2007

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советский режиссер и сценарист, заслуженный деятель искусств России

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советский и российский драматург, прозаик, писатель-сатирик

р. 1946

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американская певица и актриса, лауреат премии «Оскар»

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советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России