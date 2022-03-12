общество
Какой сегодня день: даты и события 12 марта
Какой сегодня день: даты и события 12 марта
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 12 марта 2022 года.
Прокоп Перезимний, Дорогорушитель. Дата по старому стилю: 27 февраля.
В этот день вспоминают преподобного Прокопия Декаполита — исповедника, жившего в 8 веке.
На Прокопа, как правило, наступала настоящая весна, снег таял, зимние дороги переставали существовать. В народе говорили: «Прокоп Зимний дорогу прокопает, а Прокоп Перезимний порушит»; «Прокоп дорогу рушит, а сам в сугробе увяз»; «На Прокопия снег лежал-лежал, а потом в речку убежал». Поэтому, прежде чем выехать со двора, слушали дорогу: надежна ли. Также прислушивались к капели: если она была обильной, в долгий путь лучше было не отправляться.
Знаменательные даты и события
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