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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Задержали группу телефонных террористов, которые минировали школы и детсады￼

Задержали группу телефонных террористов, которые минировали школы и детсады￼

происшествия

Задержали группу телефонных террористов, которые минировали школы и детсады￼

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ФСБ России и КГБ Беларуси задержали восьмерых телефонных террористов, которые с декабря 2021 года рассылали электронные письма с угрозами минирования детских садов, школ, торговых центров и объектов органов власти.

Агентство ТАСС сообщает, что участники интернет-сообщества в возрасте от 13 лет до 21 года, причастные к массовому распространению анонимных электронных писем с ложными угрозами минирования детских садов, школ, торговых центров, объектов органов власти, были задержаны на территории Российской Федерации и Белоруссии в ходе совместной операции ФСБ, МВД, Следственного комитета России во взаимодействии с KГБ Белоруссии.

Среди задержанных двое предполагаемых лидеров — 16-летние подростки из Московской и Витебской областей.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, за последние три месяца участники этой группы сделали более 80 заведомо ложных сообщений о терактах. В конце февраля они через интернет с различных электронных адресов направили письма в подразделения ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В них содержалась заведомо ложная информация о минировании учебных заведений, станций метрополитена, подразделений полиции и городских судов. Аналогичное письмо о готовящемся взрыве поступило и в адрес торгового центра, расположенного на территории Красносельского района Санкт-Петербурга. Все здания и прилегающая территория после сообщений об угрозе взрыва обследованы специалистами-взрывотехниками и сотрудниками кинологической службы.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Она предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. В общей сложности в регионах России возбуждено свыше 20 уголовных дел. Ход их расследования взят на контроль руководством Следственного департамента МВД России.

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