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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

YouTube начал блокировку каналов российских государственных медиа

YouTube начал блокировку каналов российских государственных медиа

общество

YouTube начал блокировку каналов российских государственных медиа

Опубликовано

Видеохостинг также приостановил все способы монетизации на своей платформе в России. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на сообщение пресс-секретаря компании Фаршад Шадлу, которое он опубликовал в своем Twitter.
По его словам, с видеохостинга будут удалены материалы о событиях на Украине, которые не соответствуют политике сервиса.
«Мы также блокируем каналы YouTube, связанные с российскими финансируемыми государством СМИ, по всему миру», — цитируют слова пресс-секретаря РБК.

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