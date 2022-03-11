Видеохостинг также приостановил все способы монетизации на своей платформе в России. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на сообщение пресс-секретаря компании Фаршад Шадлу, которое он опубликовал в своем Twitter.

По его словам, с видеохостинга будут удалены материалы о событиях на Украине, которые не соответствуют политике сервиса.

«Мы также блокируем каналы YouTube, связанные с российскими финансируемыми государством СМИ, по всему миру», — цитируют слова пресс-секретаря РБК.