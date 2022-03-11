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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Донецке снесли здание старого ДК «Шахтер»

В Донецке снесли здание старого ДК "Шахтер"

ЖКХ

В Донецке снесли здание старого ДК «Шахтер»

В Донецке снесли здание старого ДК «Шахтер»

Опубликовано

Демонтаж старого здания ДК, поврежденного пожаром в августе 2015 года, почти завершен.

Подрядчик по демонтажу старого и строительству нового ДК “Шахтер” ООО “СтройВсе” из Северной Осетии начал работы по подготовке ограждения вокруг будущей стройки в первых числах марта. На 11 марта здание практически снесено. Строительные отходы будут временно складироваться на территории Донецка.

Как ранее сообщалось на сайте Правительства Ростовской области, новый ДК “Шахтер” будет двухэтажным. На первом этаже разместится зрительный зал на 500 мест и студия звукозаписи, на втором — два класса хореографии,  шахматно–шашечный клуб, студия вокала и театральная студия.

Стройка нового ДК должна завершиться через два года — к 31 марта 2024 г. На эти цели из госбюджета выделено 584 941 900 руб.

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