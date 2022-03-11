За два года ковид в России унес жизни более 350 тысяч человек, в мире — 6 миллионов.

11 марта 2020 года ВОЗ объявила о начале пандемии COVID-19. С тех пор в жизнь человечества надолго вошли маски, дезинфекция, социальная дистанция, локдауны, удаленка и т. д.

Первый в мире случай заражения ковидом произошел в китайском Ухане в ноябре 2019 года.

31 декабря 2019 года Китай проинформировал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о новом заболевании. Тогда коронавирус характеризовался быстрым ростом числа заболевших пневмонией неизвестной формы с тяжелым протеканием и осложнениями.

11 января 2020 года новое заболевание унесло жизнь первого человека в мире, а затем число летальных исходов начало расти в геометрической прогрессии.

Основными приметами нового коронавируса стали: короткий инкубационный период, высокая заразность, характерная форма протекания и осложнения. Заражение происходило воздушно-капельным путем, через рукопожатия, прикосновения или от прикосновения к предметам, которых касался инфицированный человек.

После официального заявления ВОЗ в странах начали принимать срочные противоэпидемические меры: карантин, закрытие авиасообщений, введение локдаунов, запрет на массовое скопление людей, дистанционное обучение в школах и вузах, удаленную работу, отмену спортивных соревнований, концертов.

В Ростовской области первый случай ковида был выявлен 25 марта 2020 года. На донскую землю вирус пришел из Таиланда.

13 апреля 2020 г. власти Каменска-Шахтинского официально подтвердили первый случай коронавирусной инфекции у 23-летней девушки. А уже 14 апреля стало известно еще о двух инфицированных COVID-19 в городе.

С 1 мая 2020 г. жителей Ростовской области обязали носить медицинские маски в транспорте, магазинах и других общественных местах. Соответствующее постановление подписал глава региона Василий Голубев. С 16 октября добавилось требование соблюдать социальную дистанцию.

25 марта 2020 года президент Владимир Путин объявил режим самоизоляции во всех регионах страны. Это был первый локдаун, который несколько раз продлевался — до 31 мая 2020 года. Ограничения распространялись практически на все сферы жизни. Нерабочие дни были объявлены для всех структур и сфер, за исключением продуктовых магазинов и аптек. Для всех граждан была объявлена принудительная самоизоляция.

В августе 2020 года в России была зарегистрирована вакцина «Спутник V», следом за ней были разработаны еще две отечественные вакцины (в октябре 2020-го и феврале 2021 года).

14 января 2020 г. президент В. Путин поручил регионам приступить к массовой вакцинации от новой коронавирусной инфекции. В Каменске прививочная кампания началась 21 января и продолжается до сих пор. Поначалу были перебои с вакцинами, но затем ситуация стабилизировалась.

В 2021 году на портале «госуслуги» вакцинированным и переболевшим ковидом начали выдавать сертификаты и QR-коды, которые было необходимо предъявлять при посещении общественных мест и учреждений.

В ноябре 2021 года в Госдуму были внесены законопроекты, согласно которым QR-коды становились обязательными при посещении общественных мест. Однако закон так и не приняли.

Коронавирус до сих пор продолжает мутировать. Первым в Россию пришел уханьский штамм, затем последовали британский, индийский, дельта-штаммы и омикрон.

К весне 2022 года общее число перенесших COVID-19 в мире превысило 453 млн человек, а число летальных исходов — более 6 млн. По данным портала стопкоронавирус.рф, по состоянию на 10 марта 2022 года в России заболели 17 191 300 человек, умерли 358 911. Таким образом, по числу жертв пандемия коронавируса стала одной из самых смертоносных в истории человечества