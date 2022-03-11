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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Россияне смогут голосовать дистанционно на любых выборах

Выборы в Законодательное собрание Ростовской области

власть

Россияне смогут голосовать дистанционно на любых выборах

Россияне смогут голосовать дистанционно на любых выборах

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Соответствующий законопроект приняла Госдума в третьем чтении.

Документом устанавливаются правила и процедуры при проведении выборов разных уровней с использованием системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) как в целом в России, так и в регионах.

ДЭГ проводится с использованием ГАС «Выборы», а также иных сертифицированных государственных информационных систем, в том числе региональных. Граждане смогут голосовать через интернет или с использованием специального мобильного приложения, указано в тексте.

Но избиратель, голосующий дистанционно, исключается из списка оффлайн избирателей на участке.

Кроме того, ко второму чтению в документ был внесен ряд поправок. 

Например, лица с погашенной или снятой судимостью за экстремистские преступления не смогут избираться еще в течение пяти лет после ее погашения. 

Также может измениться структура избирательных комиссий: члены комиссии с правом совещательного голоса останутся только на уровне центральной избирательной комиссии (ЦИК) и комиссий субъектов федерации. В окружных, территориальных и участковых избирательных комиссиях их может не быть. При этом предлагается увеличить число наблюдателей, которые партия может выставить на участок, с двух до трех. 

Отметим, что за принятие документа проголосовали 338 депутатов, против — 82.

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