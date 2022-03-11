Закрытие воздушного пространства на юге России продлили до 20 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в минтрансе РФ.

Ранее «Росавиация» приостанавливала полеты в ряд южных аэропортов до 2 марта. Это произошло на фоне проведения военной спецоперации по защите Донбасса. Затем режим закрытия неба на юге России продляли до 14 марта. Ограничения коснулись полетов в Анапу, Краснодар, Геленджик, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.

Аэропорт «Платов» предложил пассажирам отмененных рейсов контактные телефоны: +7 (863) 333 45 45, +7 (863) 333 45 46.

Меж тем с 9 марта Россия сняла ограничения по коронавирусу на полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Иран, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан.

Фото: Марина Лысцева, aviado.ru.