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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

 Режим закрытия неба на юге России продлили

 Режим закрытия неба на юге России продлили

транспорт

 Режим закрытия неба на юге России продлили

Опубликовано

Закрытие воздушного пространства на юге России продлили до 20 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в минтрансе РФ.

Ранее «Росавиация» приостанавливала полеты в ряд южных аэропортов до 2 марта. Это произошло на фоне проведения военной спецоперации по защите Донбасса. Затем режим закрытия неба на юге России продляли до 14 марта. Ограничения коснулись полетов в Анапу, Краснодар, Геленджик, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.

Аэропорт «Платов» предложил пассажирам отмененных рейсов контактные телефоны: +7 (863) 333 45 45, +7 (863) 333 45 46.

Меж тем с 9 марта Россия сняла ограничения по коронавирусу на полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Иран, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан.

Фото: Марина Лысцева, aviado.ru.

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