Генпрокуратура требует ограничить доступ к Instagram за призывы к насилию против российских военных.

Генпрокуратура направила в «Роскомнадзор» требование об ограничении доступа к «Инстаграм» на территории России. «В соответствии с федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» Генеральной прокуратурой Российской Федерации направлено заявление в суд о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории России«, — сообщают «РИА Новости», ссылаясь на сообщение ведомства.

Кроме того, Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по двум статьям из-за политики компании, разрешившей призывы к насилию против российских Вооруженных сил. В СК квалифицировали действия Meta как публичные призывы к экстремизму и содействию терроризму.

Меж тем пользователи «Инстаграм» стали активно делиться на своей странице ссылками на свой профиль в активных социальных сетях и мессенджерах. Многим придется вновь строить контент и собирать подписчиков уже на других платформах.