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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Надзорный орган признал «Инстаграм» экстремистской организацией

Надзорный орган признал "Инстаграм" экстремистской организацией

общество

Надзорный орган признал «Инстаграм» экстремистской организацией

Надзорный орган признал «Инстаграм» экстремистской организацией

Опубликовано

Генпрокуратура требует ограничить доступ к Instagram за призывы к насилию против российских военных. 

Генпрокуратура направила в «Роскомнадзор» требование об ограничении доступа к «Инстаграм» на территории России. «В соответствии с федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» Генеральной прокуратурой Российской Федерации направлено заявление в суд о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории России«, — сообщают «РИА Новости», ссылаясь на сообщение ведомства.

Кроме того, Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по двум статьям из-за политики компании, разрешившей призывы к насилию против российских Вооруженных сил. В СК квалифицировали действия Meta как публичные призывы к экстремизму и содействию терроризму.

Меж тем пользователи «Инстаграм» стали активно делиться на своей странице ссылками на свой профиль в активных социальных сетях и мессенджерах. Многим придется вновь строить контент и собирать подписчиков уже на других платформах.

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