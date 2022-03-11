Март на Дону выдался по-зимнему холодным. По прогнозам синоптиков, ближайшие выходные, 12 и 13 марта, в Каменске отметятся морозами.

В субботу и воскресенье днем городские термометры покажут -3…-5 °C, ночью -6…-9 °C. Зато погода предстоит солнечная, преимущественно без осадков. Уже к понедельнику, 14 марта, днем потеплеет до +1 °C, ночью до -2 °C. Но холодный фронт еще задержится в регионе. Синоптики предупреждают о нестабильности мартовской температуры и о температурных качелях. Например, 14 и 15 марта днем потеплеет до +1…+5 °C, ночью до -1 °C. С 16 марта Каменск снова окажется во власти морозов: днем -2…-5 °C, ночью местами до -4…-8 °C.