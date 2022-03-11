Решение принято 11 марта на заседании городской думы.

Долгое время часть депутатов из нового состава городской думы во главе с Сергеем Мерецким «точили зуб» на деятельность контрольно-счетной палаты и ее председателя Вячеслава Ковалева. Народные избранники считали, что расходы на данный орган завышены и практически все проекты решенийпо КСП, которые представляли в думу, были отвергнуты.

Споры между В. Ковалевым и С. Мерецким происходили едва ли не на каждом заседании. В итоге депутатский корпус нашел лазейку и принял решение расторгнуть контракт с председателем контрольно-счетной палаты в связи с достижением В. Ковалевым предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы.

Отметим, до того как Вячеслав Ковалев стал председателем контрольно-счетной палаты, он много лет работал в должности первого заместителя главы администрации Каменска.