Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 11 марта 2022 года.

День работника органов наркоконтроля России. 11 марта в России отмечается профессиональный праздник – День работника органов наркоконтроля, установленный Указом Президента РФ № 205 от 16 февраля 2008 года.

11 марта было выбрано датой праздника в связи с тем, что в этот день в 2003 году Указом Президента России № 306 «Вопросы совершенствования государственного управления в Российской Федерации» было создано специальное уполномоченное ведомство по контролю за оборотом наркотиков. Оно было сформировано на базе Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России).

Порфирий Поздний. Дата по старому стилю: 26 февраля. В этот день православная церковь отмечает память святителя Порфирия, архиепископа Газского, жившего в 5-м веке.

На Порфирия мудрые люди говорили: «Ранняя весна ничего не стоит, а поздняя — обманет». Несмотря на приближение тепла, крестьяне боялись приниматься за полевые работы, ведь опасность заморозков была еще велика. А если вдруг ударит холод — все посевы погибнут.

Знаменательные даты и события

1834 Николай I утвердил «Положение о гражданских мундирах»

1851 Состоялась премьера оперы Джузеппе Верди «Риголетто»

1869 Французский натуралист в Китае получил в подарок шкуру неведомого животного — панды

1878 Состоялась демонстрация фонографа Томаса Эдисона

2020 День начала пандемии коронавируса

Персоны

1726 — 1809

Василий Чичагов

русский военный офицер, мореплаватель, адмирал

1798 — 1883

Александр Горчаков

русский князь, государственный и политический деятель России

1804 — 1869

Владимир Одоевский

русский писатель-прозаик

1818 — 1910

Мариус Петипа

французский и российский балетмейстер, театральный деятель и педагог

1908 — 1982

Николай Каманин

советский лётчик и военачальник, генерал-полковник авиации, Герой Советского Со

1915 — 1991

Георгий Георгиу

советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР

1924 — 2013

Борис Васильев

советский и российский писатель, общественный деятель

1926 — 1997

Георгий Юматов

советский киноактер, народный артист РСФСР

р. 1937

Александра Забелина

советская фехтовальщица, трехкратная олимпийская чемпионка, тренер

1941 — 2006

Слободан Милошевич

югославский и сербский государственный и политический деятель

1944 — 2016

Кит Эмерсон

британский клавишник и композитор