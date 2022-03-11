Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Газификацию каменских поселков отложили￼

Газификацию каменских поселков отложили￼

власть

Газификацию каменских поселков отложили￼

Газификацию каменских поселков отложили￼

Опубликовано

На газификацию поселков РТС и Шахта 32-17 область не выделила денег.

В связи с ситуацией в сопредельном государстве донским главой Василием Голубевым было принято решение о том, чтобы в каждом муниципальном образовании был резерв в городском кошельке, в размере 3% — на всякий случай. Данная информация была озвучена депутатам каменской думы на заседании 11 марта во время доклада по изменениям в местный бюджет. 

Кроме того, губернатор дал поручения не начинать строительства новых объектов, пока не будут завершены старые. В Каменске это:

  • детский сад на 120 мест (мкр. 60 лет Октября);
  • водовод (мкр. Лиховской);
  • ДК железнодорожников (мкр. Лиховской).

Напомним, при планировании местного бюджета на текущий год в расходы были заложены средства на газификацию двух поселков — РТС и Шахта 32-17 (городское софинансирование). Но в итоге областная доля так и не поступила, поскольку это уже новые объекты. Администрация Каменска-Шахтинского сообщает, что процедуры по газификации данных поселков на сегодняшний день приостановлены, но не отменены.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:, ,

Другое в рубрике власть

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама
Реклама
Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 9 марта!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 9 марта!

Автор: 08.03.2022
Реклама
Реклама

Популярное

На трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский в аварии погибли четыре человека

происшествия

На трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский в аварии погибли четыре человека

В Ростовской области вводят продуктовые карточки для малоимущих

общество

Торговые сети ограничили продажу товаров в одни руки

Закон об QR-кодах в общественных местах будет доработан

власть

В Ростовской области отменяются QR-коды и еще ряд ограничений

В России имеется достаточный запас лекарств, но они дорожают 

здоровье

В России имеется достаточный запас лекарств, но они дорожают 

Какой сегодня день: даты и события 9 февраля

транспорт

«Аэрофлот» отменил все рейсы в Европу и США

Реклама
Вверх