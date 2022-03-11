На газификацию поселков РТС и Шахта 32-17 область не выделила денег.

В связи с ситуацией в сопредельном государстве донским главой Василием Голубевым было принято решение о том, чтобы в каждом муниципальном образовании был резерв в городском кошельке, в размере 3% — на всякий случай. Данная информация была озвучена депутатам каменской думы на заседании 11 марта во время доклада по изменениям в местный бюджет.

Кроме того, губернатор дал поручения не начинать строительства новых объектов, пока не будут завершены старые. В Каменске это:

детский сад на 120 мест (мкр. 60 лет Октября);

водовод (мкр. Лиховской);

ДК железнодорожников (мкр. Лиховской).

Напомним, при планировании местного бюджета на текущий год в расходы были заложены средства на газификацию двух поселков — РТС и Шахта 32-17 (городское софинансирование). Но в итоге областная доля так и не поступила, поскольку это уже новые объекты. Администрация Каменска-Шахтинского сообщает, что процедуры по газификации данных поселков на сегодняшний день приостановлены, но не отменены.