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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Блокировка Instagram перенесена на 14 марта

Блокировка Instagram перенесена на 14 марта

общество

Блокировка Instagram перенесена на 14 марта

Блокировка Instagram перенесена на 14 марта

Опубликовано

Об этом сообщает «Роскомнадзор».

«Как известно, 11 марта компания Meta Platforms Inc. приняла беспрецедентное решение, разрешив в своих социальных сетях Facebook и Instagram размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан.
В социальной сети Instagram распространяются сообщения, поощряющие и провоцирующие совершение насильственных действий в отношении россиян, в связи с чем Генеральная прокуратура России потребовала от «Роскомнадзора» ограничить доступ к этой социальной сети.
Поскольку для активных пользователей Instagram потребуется время для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие социальные сети, уведомления своих контактов и подписчиков, «Роскомнадзор» принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в 00 часов 14 марта, предусмотрев для пользователей дополнительные 48 часов переходного периода», — сообщается на сайте ведомства.

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