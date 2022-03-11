Об этом сообщает «Роскомнадзор».

«Как известно, 11 марта компания Meta Platforms Inc. приняла беспрецедентное решение, разрешив в своих социальных сетях Facebook и Instagram размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан.

В социальной сети Instagram распространяются сообщения, поощряющие и провоцирующие совершение насильственных действий в отношении россиян, в связи с чем Генеральная прокуратура России потребовала от «Роскомнадзора» ограничить доступ к этой социальной сети.

Поскольку для активных пользователей Instagram потребуется время для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие социальные сети, уведомления своих контактов и подписчиков, «Роскомнадзор» принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в 00 часов 14 марта, предусмотрев для пользователей дополнительные 48 часов переходного периода», — сообщается на сайте ведомства.