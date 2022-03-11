Тольяттинский завод, простаивающий с 5 марта, вновь начнет выпуск автомобилей 16 марта, сообщает «Автостат». Пока производственные планы определены лишь на три дня — до 18 марта. С конвейеров будут сходить только модели Granta и Niva Legend (старая «Нива»). Завод «АвтоВАЗа» в Ижевске, где выпускают «Весты», продолжит простаивать.

Линия Granta будет работать 16, 17, 18 марта на полной скорости в две смены, а 14 и 15 марта будут объявлены днями простоя с выплатой 2/3 от среднего заработка. По такому же графику будет работать линия Niva, при этом внимание будет сосредоточено на производстве Niva Legend. Линия B0 останется в режиме простоя с 14 по 18 марта с выплатой 2/3 среднего заработка. В то же время работники компании могут оформить 18 марта в качестве дня отпуска с полной оплатой, перенесенного с декабря 2022 года, сообщает “Автостат”.

Завод «LADA Ижевск» продолжит мероприятия по запуску проекта Vesta нового поколения. Персонал, не задействованный в этих процессах, останется в режиме простоя 14–18 марта с выплатой 2/3 среднего заработка. В то же время сотрудники компании могут оформить 18 марта в качестве дня отпуска с полной оплатой, перенесенного с декабря 2022 года. «График работы в последующие дни будет объявлен дополнительно. Компания прилагает максимум усилий для нормализации графика работы на своих заводах в Тольятти и Ижевске», – заявили в пресс-службе «АвтоВАЗа».