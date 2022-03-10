Видеохостинг полностью приостановил все функции монетизации «Ютуб» для российских пользователей, включая подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч».

Соответствующее уведомление получили авторы роликов из России, сообщает РБК.

«Это означает, что авторы YouTube временно перестанут получать доход от этих функций в России. Эти изменения не распространяются на зрителей, находящихся вне России», — такое сообщение от компании получили российские блогеры.