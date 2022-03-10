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«Ютуб» приостановил монетизацию для авторов контента из России
Видеохостинг полностью приостановил все функции монетизации «Ютуб» для российских пользователей, включая подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч».
Соответствующее уведомление получили авторы роликов из России, сообщает РБК.
«Это означает, что авторы YouTube временно перестанут получать доход от этих функций в России. Эти изменения не распространяются на зрителей, находящихся вне России», — такое сообщение от компании получили российские блогеры.