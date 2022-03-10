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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

«Ютуб» приостановил монетизацию для авторов контента из России

"Ютуб" приостановил монетизацию для авторов контента из России

общество

«Ютуб» приостановил монетизацию для авторов контента из России

Опубликовано

Видеохостинг полностью приостановил все функции монетизации «Ютуб» для российских пользователей, включая подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч». 

Соответствующее уведомление получили авторы роликов из России, сообщает РБК.

«Это означает, что авторы YouTube временно перестанут получать доход от этих функций в России. Эти изменения не распространяются на зрителей, находящихся вне России», — такое сообщение от компании получили российские блогеры.

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