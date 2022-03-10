Электронный аукцион на выполнение проектных работ размещен на сайте «Госзакупок» 6 марта.

Аукцион объявлен на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Строительство сетей уличного освещения в мкр. Лиховском Каменска-Шахтинского Ростовской области на улицах: Гагарина, Ленина, Пролетарской, Победы, Короткой, в переулках Донецком и Зенитчиков».

Начальная (максимальная) цена контракта — почти 8,2 млн руб.

Заказчиком выступает администрация города. Окончание подачи заявок — 15 марта.