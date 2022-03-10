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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В микрорайон Лиховской обещают дать свет

Каждый второй уличный фонарь в Каменске не светит

ЖКХ

В микрорайон Лиховской обещают дать свет

В микрорайон Лиховской обещают дать свет

Опубликовано

Электронный аукцион на выполнение проектных работ размещен на сайте «Госзакупок» 6 марта. 

Аукцион объявлен на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Строительство сетей уличного освещения в мкр. Лиховском Каменска-Шахтинского Ростовской области на улицах: Гагарина, Ленина, Пролетарской, Победы, Короткой, в переулках Донецком и Зенитчиков».  

Начальная (максимальная) цена контракта — почти 8,2 млн руб. 

Заказчиком выступает администрация города. Окончание подачи заявок — 15 марта.

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