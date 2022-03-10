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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В лабораториях США на Украине велись опыты с коронавирусом

В лабораториях США на Украине велись опыты с коронавирусом

власть

В лабораториях США на Украине велись опыты с коронавирусом

В лабораториях США на Украине велись опыты с коронавирусом

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«В созданных и финансируемых США на Украине биолабораториях шли опыты с коронавирусом летучих мышей».

Эти слова официального представителя Министерства обороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова цитирует РИА Новости.

— В лабораториях на Украине, деятельность которых финансировали США, проводили эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей, исследователи пытались создать «механизм скрытого распространения смертоносных патогенов», — заявил И. Конашенков на очередном брифинге. 

Согласно документам, американская сторона планировала изучать возбудителей болезней у птиц, летучих мышей и рептилий и возможности переноса этими животными африканской чумы свиней и сибирской язвы. Интерес также вызвала детальная информация о реализации американцами на Украине проекта по изучению переноса патогенов. Причем патоген должны были разносить мигрирующие между Украиной и Россией, другими соседними странами дикие птицы.

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