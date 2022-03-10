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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске ликвидировали 20 свалок

В Каменске наконец начали вывозить мусор с контейнерных площадок

ЖКХ

В Каменске ликвидировали 20 свалок

В Каменске ликвидировали 20 свалок

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На этой неделе новый подрядчик ИП Небыков А.Ф. начал очищать от мусорных навалов городские контейнерные площадки.

По состоянию на 10 марта были вычищены 20 площадок по следующим адресам: пер. Придорожный, 57 и 67, ул. Спортивная, 18, пер. Коммунистический, 29 и 34, ул. Пушкина, 31/34, пер. Крупской, 5 и 1а, ул. Гагарина, 83а, 88 и 98, ул. Пивоварова, 2 (кладбище) и 45, ул. Героев Пионеров, 7, ул. Ворошилова, 143 и 151, ул. Кирова, 68, ул. Орджоникидзе, 38, ул. Щаденко, 17/69, свалка на выезде из города в сторону Донецка на «Родничке».

Всего на зверевский полигон ТКО было вывезено 200 тонн мусора.

В начале года отдел ЖКХ администрации Каменска заключил с этой организацией договор на вывоз 750 тонн мусора. То есть контракт отработан почти на треть.

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