ЖКХ
В Каменске ликвидировали 20 свалок
В Каменске ликвидировали 20 свалок
На этой неделе новый подрядчик ИП Небыков А.Ф. начал очищать от мусорных навалов городские контейнерные площадки.
По состоянию на 10 марта были вычищены 20 площадок по следующим адресам: пер. Придорожный, 57 и 67, ул. Спортивная, 18, пер. Коммунистический, 29 и 34, ул. Пушкина, 31/34, пер. Крупской, 5 и 1а, ул. Гагарина, 83а, 88 и 98, ул. Пивоварова, 2 (кладбище) и 45, ул. Героев Пионеров, 7, ул. Ворошилова, 143 и 151, ул. Кирова, 68, ул. Орджоникидзе, 38, ул. Щаденко, 17/69, свалка на выезде из города в сторону Донецка на «Родничке».
Всего на зверевский полигон ТКО было вывезено 200 тонн мусора.
В начале года отдел ЖКХ администрации Каменска заключил с этой организацией договор на вывоз 750 тонн мусора. То есть контракт отработан почти на треть.