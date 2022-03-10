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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Госдуму внесли законопроект о поддержке транспортной отрасли

С 2020 года легковушки могут подорожать

власть

В Госдуму внесли законопроект о поддержке транспортной отрасли

В Госдуму внесли законопроект о поддержке транспортной отрасли

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Предложенные меры касаются видов транспорта, столкнувшегося с западными санкциями.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который обеспечит бесперебойную работу транспортной отрасли. Поддержка коснется гражданской авиации, морского и внутреннего водного транспорта, а также железнодорожного и автомобильного транспорта, столкнувшегося с санкционным давлением западных стран, пишут «РИА Новости», ссылаясь на пресс-службу Кабмина.

«В документе прописаны нормы, позволяющие регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, и выдавать им российские сертификаты летной годности. Эта мера поможет российским авиакомпаниям сохранить парк иностранных воздушных судов и даст возможность эксплуатировать их на внутренних линиях», — говорится в сообщении.

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