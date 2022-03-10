Предложенные меры касаются видов транспорта, столкнувшегося с западными санкциями.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который обеспечит бесперебойную работу транспортной отрасли. Поддержка коснется гражданской авиации, морского и внутреннего водного транспорта, а также железнодорожного и автомобильного транспорта, столкнувшегося с санкционным давлением западных стран, пишут «РИА Новости», ссылаясь на пресс-службу Кабмина.

«В документе прописаны нормы, позволяющие регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, и выдавать им российские сертификаты летной годности. Эта мера поможет российским авиакомпаниям сохранить парк иностранных воздушных судов и даст возможность эксплуатировать их на внутренних линиях», — говорится в сообщении.