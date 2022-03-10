Наплавной мост через реку будет установлен в Белокалитвинском районе.

Из дорожного фонда Ростовской области выделено более 197 млн руб. на строительство и установку переправы через реку Северский Донец (софинансирование районного бюджета при этом составит почти 2 млн руб.). Об этом сообщает региональная пресс-служба.

Мост появится в станице Краснодонецкой Белокалитвинского района. Он позволит восстановить транспортное и пешеходное сообщение между сельскими поселениями Краснодонецким и Синегорским.

Отметим, что понтонная переправа пришла в негодность в прошлом году. После чего была установлена временная, а параллельно разработан проект, по которому и начнется строительство нового наплавного моста. Администрация района объявила конкурс, по итогам которого будет определен подрядчик.