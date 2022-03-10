Минцифры рекомендовало россиянам пользоваться «Яндекс.Браузером».

Министерство цифрового развития рекомендовало гражданам РФ установить «Яндекс.Браузер» для обеспечения полноценного доступа ко всем российским сайтам и онлайн-сервисам, в том числе к «Госуслугам».

Информацию с советами россиянам разослали через портал «Госуслуг».

«Чтобы иметь доступ ко всем сайтам и нужным онлайн-сервисам, в том числе к «Госуслугам», рекомендуем установить браузеры, которые поддерживают российский сертификат. Сейчас такая функциональность есть, например, у «Яндекс.Браузера» или «Атом», — говорится в рассылке.

Отмечается, что проблемы к доступу могут возникнуть из-за работы центров сертификации, которые занимаются проверкой безопасности и надежности интернет-ресурсов. Россияне могли уже и сами заметить, что многие сайты не всегда загружаются и находятся в доступе.