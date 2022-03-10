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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На Дону усилена профилактика бешенства и африканской чумы свиней

бешенство

здоровье

На Дону усилена профилактика бешенства и африканской чумы свиней

На Дону усилена профилактика бешенства и африканской чумы свиней

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Ветеринарные врачи Ростовской области усиливают меры против заноса и распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных с территорий сопредельных государств.

Как  сообщает региональная пресс-служба, профилактику болезней животных обсудили на заседаниях районных спецкомиссий. В том числе в Каменском районе и Донецке.  

По итогам заседаний на границе увеличена кратность обследований территорий охотхозяйств на предмет выявления случаев атипичного поведения животных, а также обнаружения трупов (биологических отходов) животных и птицы. Рассматривается возможность увеличения объемов раскладки вакцины для оральной иммунизации диких плотоядных животных против бешенства.

Министерством природных ресурсов и экологии организованы мероприятия по регулированию численности диких плотоядных животных, в рамках которых осуществляется отбор проб для исследований на бешенство. Всего на сегодняшний день в Ростовской областной ветлаборатории от добытых на Дону лис, волков и шакалов исследовано на бешенство 96 материалов.

От добываемого в рамках охоты дикого кабана организован отбор проб для исследований на африканскую чуму свиней (АЧС). Так, с начала 2022 года исследовано на АЧС 140 проб от дикого кабана.

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