По данным областного правительства со ссылкой на Роспотребнадзор, за прошедшие сутки с 9 на 10 марта в регионе заболели ковидом 1367 дончан.

С 3 по 10 марта суточная заболеваемость снизилась на 1406 человек (3 марта заболели 2773 человека, 10 марта — 1367). По состоянию на 10 марта показатель заболеваемости коронавирусом составил 8167 на 100 тысяч человек населения. Коэффициент распространения инфекции – 0,7. Загруженность коечного фонда — 77,2%.

Каменск находится на 14-м месте по количеству заболевших за сутки среди 55 городов и районов области — с 9 на 10 марта ковидом заболели 30 человек (с 3 по 10 марта — 364).

За сутки в регионе скончались 17 человек с COVID-19: все мужчины в возрасте от 56 до 85 лет. За весь период в области выздоровели 315 754 человека, за сутки – 5972.