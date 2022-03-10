Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На Дону суточная заболеваемость ковидом уменьшилась на 1406 человек

Выходная неделя - это карантин, а не время для пикников

здоровье

На Дону суточная заболеваемость ковидом уменьшилась на 1406 человек

На Дону суточная заболеваемость ковидом уменьшилась на 1406 человек

Опубликовано

По данным областного правительства со ссылкой на Роспотребнадзор, за прошедшие сутки с 9 на 10 марта в регионе заболели ковидом 1367 дончан.

С 3 по 10 марта суточная заболеваемость снизилась на 1406 человек (3 марта заболели 2773 человека, 10 марта — 1367). По состоянию на 10 марта показатель заболеваемости коронавирусом составил 8167 на 100 тысяч человек населения. Коэффициент распространения инфекции – 0,7. Загруженность коечного фонда — 77,2%. 

Каменск находится на 14-м месте по количеству заболевших за сутки среди 55 городов и районов области — с 9 на 10 марта ковидом заболели 30 человек (с 3 по 10 марта — 364).   

За сутки в регионе скончались 17 человек с COVID-19: все мужчины в возрасте от 56 до 85 лет. За весь период в области выздоровели 315 754 человека, за сутки – 5972.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:, ,

Другое в рубрике здоровье

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама
Реклама
Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 9 марта!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 9 марта!

Автор: 08.03.2022
Реклама
Реклама

Популярное

Путин присвоил звание Героя России погибшему на Украине офицеру

новости

Путин присвоил звание Героя России погибшему на Украине офицеру

В Северском Донце начала прибывать вода

общество

В Северском Донце начала прибывать вода

На трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский в аварии погибли четыре человека

происшествия

На трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский в аварии погибли четыре человека

Началась специальная военная операция в Донбассе

власть

Семьи погибших на Украине российских военных получат дополнительно по 5 млн рублей

Рамзан Кадыров объявил награду за головы командиров украинских националистов

новости

Рамзан Кадыров объявил награду за головы командиров украинских националистов

Реклама
Вверх