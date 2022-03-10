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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На Дону полностью отменили QR-коды

Ростовской области прогнозируют снижение безработицы и увеличение заработной платы

общество

На Дону полностью отменили QR-коды

На Дону полностью отменили QR-коды

Опубликовано

С 10 марта в общественных местах Ростовской области перестала работать система QR-кодов.

В связи с улучшением санитарно-эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в регионе отменяется допуск в общественные места по медицинским документам и QR-кодам. Иными словами, отменяется требование предъявлять сертификат о вакцинировании или перенесенном заболевании. 

Также с 10 марта отменяется требование соблюдать социальную дистанцию. Кроме отмены QR-кодов, снимаются ограничения на личный прием дончан органами власти. Заполняемость фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов, аквапарков и ледовых катков, кинотеатров и концертных залов разрешается на 100%. 

При этом в области продолжает действовать масочный режим.

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