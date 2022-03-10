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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На Дону отремонтируют более 100 км федеральной трассы М4

На трассе М 4 «Дон» в районе Каменска снова растет пробка

транспорт

На Дону отремонтируют более 100 км федеральной трассы М4

На Дону отремонтируют более 100 км федеральной трассы М4

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Работы запланированы на текущий год. 

По информации пресс-службы правительства региона, в апреле текущего года запланированы работы на участке 819–860 км трассы М4 «Дон» в Чертковском районе. Там будет восстановлено покрытие проезжей части в обоих направлениях, заменят конструкции обочины, проведут устройство остановочной полосы, системы поверхностного водоотвода. Все работы дорожные строители планируют завершить до конца текущего года. Отмечается, что данный участок платным делать не планируется. 

Также в планах провести ремонт на участках 801–819 км, 950–974 км, 982–1007 км в Чертковском, Красносулинском и Октябрьском районах.

Кроме того, в список километровых работ включены планово-предупредительные на семи искусственных сооружениях: на мостах на 868-м км и 874-м км (оба направления), через реку Северский Донец на 930-м км (прямое направление), на мосту через Дон на 1061-м км (обратное направление), путепроводах на 990-м км, 1000-м км и 1060-м км. Предусмотрен также ремонт путепровода на 1074-м км автодороги.

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