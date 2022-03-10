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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Компании, которые ушли из России, могут национализировать

Компании, которые ушли из России, могут национализировать

общество

Компании, которые ушли из России, могут национализировать

Компании, которые ушли из России, могут национализировать

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Правительство и Генпрокуратура РФ получат список из 59 компаний, заявивших о прекращении работы в России. Это потенциальные претенденты на национализацию.

В числе тех, кто уже оказался в списке: Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald’s, Porsche, Toyota, H&M и другие», сообщают “Известия”.

Список является открытым. Как только появляются компании, которые заявляют об уходе без предоставления гарантий российским потребителям, они туда вносятся.

Перечень иностранных компаний составляет организация «Общественная потребительская инициатива». “Известия” приводят комментарий главы организации Андрея Турчака: 

— Попадание в антисанкционный черный список означает для компании-нарушителя и ее руководства реализацию следующих рисков: 

  • арест счетов и активов 
  • введение внешнего управления 
  • национализацию имущества. 

Также руководство этих предприятий может быть привлечено к уголовной ответственности за преднамеренное банкротство и мошенничество в особо крупном размере.

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