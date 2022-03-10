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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменчане скупили почти весь сахар в магазинах￼

Каменчане скупили почти весь сахар в магазинах￼

общество

Каменчане скупили почти весь сахар в магазинах￼

Каменчане скупили почти весь сахар в магазинах￼

Опубликовано

Пустые полки практически во всех супермаркетах и маленьких магазинчиках.

Продавцы, призывая покупателей не паниковать, прокомментировали ситуацию нашему корреспонденту: “Сахарный песок по 52 рубля, дефицита нет. Но народ почему-то опустошает полки. Вчера только пришла машина, сегодня уже пусто. Завтра ожидается поставка, сахар будет в продаже”.

Как пояснили “ПИКу”в администрации города, никаких проблем с поставками сахара в городе нет. Проблема — в ажиотажном потребительском спросе.

В «Магните» и сети «X5 Group» (магазины «Пятерочка») объясняют, что проблемы с поставками возникли и из-за того, что на фоне ажиотажного спроса производители просто не успевают отгружать товар в торговые сети. При этом в “Пятерочке” уже сегодня обещают завести сахар-песок в достаточном количестве. В «Магниты» поставки ожидаются ближайшее время.

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