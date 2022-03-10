Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 10 марта 2022 года.

День архивов в России. 10 марта ежегодно в России отмечается День архивов — неофициальный профессиональный праздник работников архивов, учрежденный решением коллегии Федеральной архивной службы РФ 5 марта 2003 года.

Всемирный день почки. Всемирный день почки (World Kidney Day) отмечается ежегодно во второй четверг марта, начиная с 2006 года. По сути, это глобальная информационно-просветительская кампания, направленная на повышение осведомленности о важности наших почек.

Тарас Бессонный. Дата по старому стилю: 25 февраля. Святой Тарасий, чья память отмечается в этот день, был патриархом Константинопольским в конце 8-го – начале 9 веков. По преданию, он отличался исключительной добротой: был отцом нищих и сирот, утешителем скорбящих, защитником обиженных, устроителем богаделен и больниц.

На Руси считали, что святой помогает бороться с лихорадкой. Впрочем, болезнь была готова к борьбе и приходила в дома именно на Тараса. Лихорадку представляли как демоническое существо. По мнению крестьян, от нее помогал только сок осиновой коры, соскобленной с дерева непременно снизу вверх.

Говорили, что в этот день нужно непременно помолиться Тарасию, иначе лихорадка вгонит человека в сон, а затем войдет в его тело. Поэтому в этот день не спали до захода солнца. Детей пугали такими присказками: «Весенняя дрема лохмата кудрями, машет руками, глаз с поволокой, заводит в потолоки».

Знаменательные даты и события

1564 В Москве вышла первая русская печатная книга «Апостол»

1710 Издан первый печатный учебник по географии на русском языке

1813 Учреждена прусская воинская награда «Железный Крест»

1889 Элмон Строуджер запатентовал первую автоматическую телефонную станцию

1910 В Китае запрещено рабство

Персоны

1796—1865

Евгений Оболенский

русский князь, декабрист

1802—1853

Василий Каратыгин

русский актер, знаменитый трагик

1884—1937

Евгений Замятин

советский писатель и публицист

1891—1940

Михаил Булгаков

советский писатель, драматург, театральный режиссер

р. 1926

Александр Зацепин

советский и российский композитор, народный артист России

1930—2001

Владимир Ворошилов

советский и российский режиссер, художник и телеведущий

1938—2004

Борислав Брондуков

советский и украинский актер, народный артист Украинской ССР

р. 1940

Чак Норрис

американский киноактер, мастер боевых искусств

р. 1946

Владимир Гостюхин

советский и белорусский актер театра и кино, народный артист Беларуси

р. 1958

Шэрон Стоун

американская киноактриса и продюсер