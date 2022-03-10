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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 10 марта￼

Какой сегодня день: даты и события 10 марта￼

общество

Какой сегодня день: даты и события 10 марта￼

Какой сегодня день: даты и события 10 марта￼

Опубликовано

Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 10 марта 2022 года.

День архивов в России. 10 марта ежегодно в России отмечается День архивов — неофициальный профессиональный праздник работников архивов, учрежденный решением коллегии Федеральной архивной службы РФ 5 марта 2003 года.

Всемирный день почки. Всемирный день почки (World Kidney Day) отмечается ежегодно во второй четверг марта, начиная с 2006 года. По сути, это глобальная информационно-просветительская кампания, направленная на повышение осведомленности о важности наших почек.

Тарас Бессонный. Дата по старому стилю: 25 февраля. Святой Тарасий, чья память отмечается в этот день, был патриархом Константинопольским в конце 8-го – начале 9 веков. По преданию, он отличался исключительной добротой: был отцом нищих и сирот, утешителем скорбящих, защитником обиженных, устроителем богаделен и больниц.

На Руси считали, что святой помогает бороться с лихорадкой. Впрочем, болезнь была готова к борьбе и приходила в дома именно на Тараса. Лихорадку представляли как демоническое существо. По мнению крестьян, от нее помогал только сок осиновой коры, соскобленной с дерева непременно снизу вверх.

Говорили, что в этот день нужно непременно помолиться Тарасию, иначе лихорадка вгонит человека в сон, а затем войдет в его тело. Поэтому в этот день не спали до захода солнца. Детей пугали такими присказками: «Весенняя дрема лохмата кудрями, машет руками, глаз с поволокой, заводит в потолоки».

Знаменательные даты и события

  • 1564 В Москве вышла первая русская печатная книга «Апостол»
  • 1710 Издан первый печатный учебник по географии на русском языке
  • 1813 Учреждена прусская воинская награда «Железный Крест»
  • 1889 Элмон Строуджер запатентовал первую автоматическую телефонную станцию
  • 1910 В Китае запрещено рабство

Персоны

1796—1865

Евгений Оболенский

русский князь, декабрист

1802—1853

Василий Каратыгин

русский актер, знаменитый трагик

1884—1937

Евгений Замятин

советский писатель и публицист

1891—1940

Михаил Булгаков

советский писатель, драматург, театральный режиссер

р. 1926

Александр Зацепин

советский и российский композитор, народный артист России

1930—2001

Владимир Ворошилов

советский и российский режиссер, художник и телеведущий

1938—2004

Борислав Брондуков

советский и украинский актер, народный артист Украинской ССР

р. 1940

Чак Норрис

американский киноактер, мастер боевых искусств

р. 1946

Владимир Гостюхин

советский и белорусский актер театра и кино, народный артист Беларуси

р. 1958

Шэрон Стоун

американская киноактриса и продюсер

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