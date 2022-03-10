общество
Какой сегодня день: даты и события 10 марта￼
Какой сегодня день: даты и события 10 марта￼
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 10 марта 2022 года.
День архивов в России. 10 марта ежегодно в России отмечается День архивов — неофициальный профессиональный праздник работников архивов, учрежденный решением коллегии Федеральной архивной службы РФ 5 марта 2003 года.
Всемирный день почки. Всемирный день почки (World Kidney Day) отмечается ежегодно во второй четверг марта, начиная с 2006 года. По сути, это глобальная информационно-просветительская кампания, направленная на повышение осведомленности о важности наших почек.
Тарас Бессонный. Дата по старому стилю: 25 февраля. Святой Тарасий, чья память отмечается в этот день, был патриархом Константинопольским в конце 8-го – начале 9 веков. По преданию, он отличался исключительной добротой: был отцом нищих и сирот, утешителем скорбящих, защитником обиженных, устроителем богаделен и больниц.
На Руси считали, что святой помогает бороться с лихорадкой. Впрочем, болезнь была готова к борьбе и приходила в дома именно на Тараса. Лихорадку представляли как демоническое существо. По мнению крестьян, от нее помогал только сок осиновой коры, соскобленной с дерева непременно снизу вверх.
Говорили, что в этот день нужно непременно помолиться Тарасию, иначе лихорадка вгонит человека в сон, а затем войдет в его тело. Поэтому в этот день не спали до захода солнца. Детей пугали такими присказками: «Весенняя дрема лохмата кудрями, машет руками, глаз с поволокой, заводит в потолоки».
Знаменательные даты и события
- 1564 В Москве вышла первая русская печатная книга «Апостол»
- 1710 Издан первый печатный учебник по географии на русском языке
- 1813 Учреждена прусская воинская награда «Железный Крест»
- 1889 Элмон Строуджер запатентовал первую автоматическую телефонную станцию
- 1910 В Китае запрещено рабство
Персоны
1796—1865
Евгений Оболенский
русский князь, декабрист
1802—1853
Василий Каратыгин
русский актер, знаменитый трагик
1884—1937
Евгений Замятин
советский писатель и публицист
1891—1940
Михаил Булгаков
советский писатель, драматург, театральный режиссер
р. 1926
Александр Зацепин
советский и российский композитор, народный артист России
1930—2001
Владимир Ворошилов
советский и российский режиссер, художник и телеведущий
1938—2004
Борислав Брондуков
советский и украинский актер, народный артист Украинской ССР
р. 1940
Чак Норрис
американский киноактер, мастер боевых искусств
р. 1946
Владимир Гостюхин
советский и белорусский актер театра и кино, народный артист Беларуси
р. 1958
Шэрон Стоун
американская киноактриса и продюсер