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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Донецк обеспечат водоснабжением и водоотведением

В Каменске прекращает работу единственный поставщик воды

Донецк

Донецк обеспечат водоснабжением и водоотведением

Донецк обеспечат водоснабжением и водоотведением

Опубликовано

В текущем году на реализацию работ предусмотрено 55,2 млн руб.

На Дону реализуют мероприятия по обеспечению устойчивого водоснабжения и водоотведения инвестплощадок российского Донецка. Об этом сообщает региональная пресс-служба, ссылаясь на заместителя министра ЖКХ РО М. Полухина.

На сегодняшний день уже завершены общестроительные работы на насосной станции и ее внешнее электроснабжение, а также резервуаров чистой воды и фильтров-поглотителей. Кроме того, установлено технологическое оборудование насосной станции, завершены работы по огнезащите и прокладке теплотрассы, идет строительство напорного коллектора, а также установка видеонаблюдения и охранного освещения. Готовность объекта составляет 85%. Планируется, что работы будут завершены в 2022 году.

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