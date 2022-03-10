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Дончане становятся жертвами аферистов, играющих на скачке валюты
Дончане становятся жертвами аферистов, играющих на скачке валюты
Мошенники предлагают вложить средства на якобы выгодных для жертв условиях.
Скачок иностранной валюты стал для мошенников очередной уловкой и новым видом вымогательства денег с доверчивых граждан. То тут, то там сообщается о новых видах мошенничества.
Как сообщает ГУ МВД России по Ростовской области, в дежурную часть обратилась 67-летняя ростовчанка, которая рассказала правоохранителям, что стала жертвой мошенников и лишилась крупной суммы.
Женщина сообщила, что ей позвонил неизвестный, представился аналитиком одного из банковских холдингов и предложил вложить деньги в финансовую платформу на выгодных условиях. Потерпевшая согласилась и перечислила деньги на счет, который указал злоумышленник. Спустя некоторое время женщина попыталась вывести определенную сумму денег, но у нее ничего не получилось. В итоге она лишилась более 1,5 млн руб.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».