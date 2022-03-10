Мошенники предлагают вложить средства на якобы выгодных для жертв условиях.

Скачок иностранной валюты стал для мошенников очередной уловкой и новым видом вымогательства денег с доверчивых граждан. То тут, то там сообщается о новых видах мошенничества.

Как сообщает ГУ МВД России по Ростовской области, в дежурную часть обратилась 67-летняя ростовчанка, которая рассказала правоохранителям, что стала жертвой мошенников и лишилась крупной суммы.

Женщина сообщила, что ей позвонил неизвестный, представился аналитиком одного из банковских холдингов и предложил вложить деньги в финансовую платформу на выгодных условиях. Потерпевшая согласилась и перечислила деньги на счет, который указал злоумышленник. Спустя некоторое время женщина попыталась вывести определенную сумму денег, но у нее ничего не получилось. В итоге она лишилась более 1,5 млн руб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».