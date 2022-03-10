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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Для детской музыкальной школы Каменска закупят инструменты

Историческому зданию в Каменске угрожает разрушение

культура

Для детской музыкальной школы Каменска закупят инструменты

Для детской музыкальной школы Каменска закупят инструменты

Опубликовано

Аукцион объявлен на сайте «Госзакупок» 2 марта. 

Электронный аукцион объявлен на поставку музыкальных инструментов (струнные смычковые) для МБОУ ДО «ДМШ» в качестве субсидии на приобретение и модернизацию оборудования в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

Начальная (максимальная) цена контракта — 773 тыс. руб.

Дата окончания приема заявок сегодня — 10 марта.

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