Аукцион объявлен на сайте «Госзакупок» 2 марта.

Электронный аукцион объявлен на поставку музыкальных инструментов (струнные смычковые) для МБОУ ДО «ДМШ» в качестве субсидии на приобретение и модернизацию оборудования в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

Начальная (максимальная) цена контракта — 773 тыс. руб.

Дата окончания приема заявок сегодня — 10 марта.