культура
Для детской музыкальной школы Каменска закупят инструменты
Для детской музыкальной школы Каменска закупят инструменты
Аукцион объявлен на сайте «Госзакупок» 2 марта.
Электронный аукцион объявлен на поставку музыкальных инструментов (струнные смычковые) для МБОУ ДО «ДМШ» в качестве субсидии на приобретение и модернизацию оборудования в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».
Начальная (максимальная) цена контракта — 773 тыс. руб.
Дата окончания приема заявок сегодня — 10 марта.