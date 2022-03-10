Также в список причин попали безнаказанность и противоречивое законодательство.

Портал donnews.ru опубликовал результаты опроса, проведенного среди представителей бизнес-сообщества Ростовской области. Итоги озвучил президент регионального отделения Торгово-промышленной палаты Н. Присяжнюк.

Большинство предпринимателей (38%) в Донском регионе считают основной причиной коррупции алчность чиновников и должностных лиц. Чуть меньше респондентов (37%) указали на безнаказанность чиновников и должностных лиц, на третьем месте — сложное и противоречивое законодательство (27% респондентов), затем — «сложившиеся традиции общества и особенности менталитета» (25%), желание получить преимущества при ведении бизнеса (20%) и юридическая неграмотность предпринимателей (17%).

Отмечается, что в опросе приняли участие более 500 представителей бизнес-сообщества Ростовской области.

Подробные опросы прошли и в других регионах страны. В целом по всему Южному федеральному округу статистика получилась примерно одинаковая.

Отмечается, что донские власти ежегодно проводят антикоррупционный мониторинг, в который входит и соцопрос населения. Так, согласно его результатам, в прошлом году лишь 8,3% из опрошенных дончан столкнулись с проявлениями коррупции. В 2019-м — 21%, в 2020-м — 10,6%.

Остается добавить, что в 2021 году в судах Ростовской области был вынесен 271 обвинительный приговор по коррупционным статьям.